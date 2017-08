If I had Invested

AbbVie Inc.

Acuity Brands Inc

Adobe Systems Inc

Advanced Micro Devices Inc

Aetna Inc

Affiliated Managers Group Inc

AFLAC Inc

Agilent Technologies Inc

Air Products & Chemicals Inc

Akamai Technologies Inc

Alaska Air Group Inc

ARE

Alexandria Real Estate Equities Inc

ALL

Alphabet Inc Class A

Alphabet Inc Class C

Altria Group Inc

Amazon.com Inc

American Express Co

American International Group, Inc.

American Water Works Company Inc

Ameriprise Financial

AMETEK Inc

Amgen Inc

Analog Devices, Inc.

ANSYS Inc

Anthem Inc.

Apple Inc.

Applied Materials Inc

Archer-Daniels-Midland Co

Arconic Inc

Arthur J. Gallagher & Co.

Assurant Inc

AT&T Inc

Autodesk Inc

AutoZone Inc

AvalonBay Communities, Inc.

Bank of America Corp

The Bank of New York Mellon Corp.

BK